Queixas de abusos sexuais não estão a chegar à Igreja

Comissões começaram a ser constituídas há dois anos, mas quase não há queixas, o que resultará da falta de divulgação e de confiança das vítimas.

Dois anos após a criação da primeira Comissão para a Proteção de Menores pela Igreja Católica, em Lisboa, apenas três denúncias chegaram oficialmente às dioceses portuguesas. Tal como recomendou o Papa Francisco após a Cimeira do Vaticano sobre o Abuso de Menores, todas as dioceses criaram comissões para acolher e tratar denúncias de abusos. Mas a falta de divulgação e de confiança nas instituições inibe as vítimas de se queixarem à Igreja.