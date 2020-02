Quem são os cinco portugueses a bordo do "Diamond Princess"

R. S. Hoje às 15:57 Facebook

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, são cinco os cidadãos portugueses retidos no navio cruzeiro "Diamond Princess", atracado desde o início de fevereiro num porto japonês. Só um deles está contaminado com o novo coronavírus.

Adriano Maranhão, 41 anos e a viver na Nazaré, é, para já, o único português infetado com o Covid-19. Está desde sexta-feira em isolamento numa cabine do "Diamond Princess", à espera de poder sair do navio para ser reencaminhado para um hospital de referência. Ao JN, contou que a embaixada portuguesa em Tóquio lhe disse que sairia entre segunda a terça-feira, mas sem garantias. Acredita e receia que o prazo pode estender-se.

Hélder Silva, 49 anos e também nazareno, faz parte da tripulação do navio há seis anos (trabalha na área da manutenção) e é amigo de Adriano, com quem fala regularmente via Facebook e a quem foi entregar comida, face a um "lapso da firma", que não saberia que o português estava em isolamento. "Estamos preocupados, porque somos uma família. Somos quatro portugueses [tripulantes] a bordo, se não nos importarmos uns com os outros, com quem é que nos vamos preocupar?", questionou, em declarações o JN. O resultado do exame de diagnóstico para coronavírus deu negativo.

Daniel Silvério, da União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, no concelho de Alcobaça, e Arnaldo (ainda só é conhecido o primeiro nome) são outros dois tripulantes de nacionalidade portuguesa a bordo do navio. Como Hélder, também estão, para já, livres de infeção.

Apesar de Adriano e Hélder garantirem que só há quatro tripulantes portugueses a bordo, a Direção-Geral da Saúde fala num quinto cidadão português. "De acordo com informação das autoridades japonesas, os outros quatro tripulantes de nacionalidade portuguesa apresentam testes negativos", informou comunicado da DGS.