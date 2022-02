Quem são os deputados sub-30 que querem fazer a diferença no Parlamento

Enzo Santos Hoje às 20:06 Facebook

Dos oito, cinco são estreantes mas todos têm percurso político. Querem tentar fazer diferente para fazer jus ao potencial da "geração mais qualificada de sempre" cada um no seu campo

São oito os jovens com idade inferior a 30 anos que vão integrar a próxima configuração da Assembleia da República (AR): cinco caras novas e três "repetentes". São menos dois do que na anterior legislatura, mas partilham a energia e a vontade de mudar. Divergem no plano ideológico, mas em comum têm o percurso próximo da política, seja por influência familiar ou por desejo de ter uma postura ativa na sociedade. Depois da "formação" em postos municipais ou cargos partidários, dão agora o salto maior para a Assembleia.

Quem são eles?