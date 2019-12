Quer acolher um estudante Erasmus no Natal? Já há 200 à procura de família 

Hoje às 14:46 Facebook

Natal é tempo de amor, amizade, união e partilha. Mas pode ser também época de troca de culturas. Por isso, a Federação Erasmus Student Network (ESN) Portugal está a desafiar as famílias portuguesas a receber em suas casas, nos próximos dias 24 e 25, estudantes internacionais que estão no nosso país a estudar no Ensino Superior, através de vários programas de mobilidade.

Neste momento, já há 200 jovens estrangeiros inscritos na iniciativa, interessados em passar o Natal numa "casa portuguesa, concerteza".

A iniciativa "Christmas With Portuguese Families" funciona de forma simples: através de um formulário, disponibilizado pela federação no evento que criou no Facebook, registam-se tanto as famílias dispostas a receber os estudantes estrangeiros, como os próprios alunos que estejam interessados em passar a época natalícia em terras lusas.

"A atribuição é feita consoante as localizações e preferências, sendo que os estudantes podem escolher deslocar-se para outra cidade, ou não", explica Beatriz Lamy, gestora de comunicação da ESN Portugal. "As famílias, por sua vez, decidem quantos estudantes estão dispostos a acolher e se o farão no dia 24, no dia 25 ou em ambos". As inscrições podem ser feitas até amanhã, segunda-feira.

Questionada pelo JN, a federação esclarece que as cidades portuguesas onde existe maior número de estudantes em mobilidade são Coimbra, Lisboa e Porto. Quanto aos países de onde são oriundos os jovens, a predominância vai para Itália, China, Polónia e Turquia. Mas também cá ficam estudantes de Israel, da Malásia, de Marrocos, do Perú e "um pouco de todo o Mundo". "Unidos pela diversidade, os estudantes e as famílias vão partilhar experiências e criar memórias das quais nunca se irão esquecer", diz a ESN Portugal.

A iniciativa é organizada há mais de quatro anos, pelas associações locais da federação, mas é a primeira vez que atinge escala nacional.