Quer saber quando vai poder ser vacinado? Este simulador do Governo diz-lhe

O Governo lançou, este sábado, uma página dedicada ao processo de vacinação contra a covid-19, que começa no domingo. Responde a questões sobre a vacina e permite dar uma ideia de quando poderá cada pessoa ser vacinada.

O portal, anunciado previamente pelo coordenador da equipa responsável pela elaboração do plano de vacinação, Francisco Ramo, está disponível através do site da Direção-Geral da Saúde e do site Estamos On, portal do Governo com as diferentes medidas de resposta à pandemia.

A nova página pretende, através de uma linguagem "simples e clara", esclarecer os cidadãos quanto a todos os detalhes relativos ao processo de vacinação e responder às principais questões que têm vindo a ser levantadas desde o anúncio da chegada da vacina a Portugal, explica o gabinete do primeiro-ministro em comunicado. Dúvidas sobre eficácia, efeitos secundários, grupos prioritários, tipos de vacinas e uma série de outras questões são respondidas na nova página, que contém também uma área - FAQ"s - onde se podem encontrar esclarecimentos quanto a aspetos mais específicos.

O portal inclui ainda um simulador que o utilizador pode preencher para ficar a saber em que altura será chamado pelo Serviço Nacional de Saúde para se vacinar. E disponibiliza, além do Plano de Vacinação, contactos e linhas de apoio que devem ser utilizados pelos cidadãos que queiram saber mais sobre o processo.