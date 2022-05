Quercus atribui "Qualidade de Ouro" recorde a 440 praias

JN Hoje às 12:39 Facebook

Distinguidas mais 47 praias face ao ano passado, das quais 85% na região centro. Época balnear começa esta quarta-feira na maioria dos 594 locais definidos pelo governo.

A Quercus atribuiu, este ano, a distinção "Qualidade de Ouro" a um número recorde de praias: 440. O aumento de 47 areais listados como de categoria superior face ao ano passado foi influenciado, especialmente, pelo aumento de 23 praias (85% do aumento) na região Centro. Foram, ainda, distinguidas mais praias interiores, agora num total de 72.

A região do Tejo e Oeste é a que tem mais praias galardoadas pela Quercus (103), sendo também a região com mais praias interiores de elevada qualidade (28). Seguem-se o Algarve (86) e o Norte (78). Os Açores possuem 54 praias de "ouro" e a Madeira e o Alentejo têm 35 e 34, respetivamente. No Centro, 27 praias costeiras e 23 de interior têm "qualidade de ouro".

A lista completa das praias com "Qualidade de Ouro" pode ser consultada aqui.

A distinção atribuída pela Quercus considera as análises de qualidade da água nas últimas quatro épocas balneares (têm de ser excelentes) e sem qualquer ocorrência de desaconselhamento, proibição ou interdição na época balnear passada. Este ano, a organização não incluiu os valores das análises da água em 2021, por não terem sido ainda divulgadas.

A época balnear, que já começou a 7 de maio em algumas praias de Cascais, Porto Santo e Porto Moniz, e a 15 de maio em diversos locais do distrito de Faro, incluirá grande parte das 594 praias portuguesas a partir desta quarta-feira. Em praias mais a norte ou nos Açores, a época poderá iniciar-se apenas a partir do próximo dia 15 (ver datas das épocas balneares aqui).

A previsão do tempo para o primeiro dia de época balnear na maioria dos areais a sul do Douro não convida ainda a inaugurar as idas à praia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "períodos de chuva ou aguaceiros com possibilidade de trovoada em especial no interior", com "pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior". Haverá melhoria durante a tarde para as regiões do sul, mas, mesmo na costa Sul, o mar ainda estará frio (18/20º) e com ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros que aumentarão para 1,5 a 2 metros a partir da manhã. Na costa ocidental, as ondas aumentam até 2,5 metros e a água não passará dos 17 graus.