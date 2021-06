Quercus quer classificação de Parque do Almourão 

Zulay Costa Hoje às 15:00 Facebook

A Quercus apela à classificação do Parque Natural Regional do Almourão. A associação aproveita o Dia Mundial do Ambiente para apelar aos municípios de Proença-a-Nova e Vila Celha de Rodão que "retomem o processo de classificação, de forma a poder ser protegido o património natural e cultural ímpar desta área e promover um desenvolvimento harmonioso baseado nos recursos endógenos".

Este sábado, a Quercus faz uma breve apresentação dos valores naturais da área na Aldeia do Sobral Fernando, em Proença-a-Nova.

Na área em estudo, explica a associação ambientalista, "foram reconhecidos 12 habitats naturais", dos quais "quatro são prioritários para conservação: charcos temporários mediterrânicos, subestepes e anuais da Thero-Brachypodietea, florestas aluviais de Alnus glutinosa e florestas endémicas de Juniperus".

A Quercus diz, ainda, que também registadas "mais de 170 espécies de aves, algumas delas muito ameaçadas como a cegonha-preta ou a águia de Bonelli".

Em 2013, diz a associação, foi assinado um protocolo de colaboração entre os Municípios de Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão para classificar a área, mas o processo ainda não terá sido concluído.