Quercus vai a votos e dois elementos da atual direção estão em listas separadas

A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza vai a votos no próximo sábado para eleger os representantes dos órgãos sociais para o biénio 2023/2024. São três as listas candidatas e duas delas são presididas por dois elementos da atual direção: a presidente Alexandra Azevedo e a vice-presidente Marta Leandro.

A associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo a conservação da natureza e a defesa do Ambiente, tem eleições marcadas no próximo sábado, 29 de abril. Do sufrágio sairá os novos órgãos sociais. São três as listas candidatas: a lista A, encabeçada pela atual vice-presidente da Quercus, Marta Leandro; a lista B, liderada pela atual presidente, Alexandra Azevedo, e a lista C, que aponta Paulo Mendes para o futuro presidente da direção.

A assembleia geral eleitoral, a decorrer no dia 29 de abril, tem início às 14.30 horas e conta com três modalidades de voto: presencial, a realizar na sede da Quercus no Parque Florestal de Monsanto, online e por correspondência.