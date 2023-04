Rabos, Grândola e "luxo": momentos (para rir e chorar) em que foi o povo quem mais ordenou

Do afamado momento dos "rabos ao léu" na era Cavaco e da manifestação aérea contra Sócrates até às "Grandoladas" de Passos e a episódios mais recentes já do período Costa, o JN recorda alguns protestos populares marcantes, inusitados e até tensos da vida política portuguesa.

Gritando palavras de ordem pela "ação climática", quatro jovens interromperam, esta quarta-feira, a sessão de abertura das comemorações dos 50 anos da fundação do Partido Socialista, em Lisboa, resgatando um icónico gesto imortalizado há três décadas. Três dos manifestantes reagiram, da cintura para baixo, às políticas ambientais do Executivo, exibindo a palavra "Ocupa" nas nádegas. Do contexto político e social ao económico, muito mudou desde 1993 até agora, mas o que parece manter-se é a vontade de pôr a nu as fragilidades do Governo. Rigorosamente a nu.