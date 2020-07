Radares apanham mais 87 mil aceleras este ano

Hermana Cruz Hoje às 14:04 Facebook

Postos do sistema Sincro detetaram um acréscimo de 87 mil viaturas em excesso de velocidade nos primeiros cinco meses do ano face a 2019.

Os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (Sincro) permitiram às autoridades apanhar mais aceleras, durante a pandemia. Face a 2019, nos primeiros cinco meses do ano, foram detetados em excesso de velocidade mais 87 mil veículos, graças aos radares, que registaram um total de 204 mil infrações (mais 73,9% do que no ano passado) e contribuíram para um reforço da fiscalização em 11 milhões de viaturas. Já o número de acidentes e vítimas mortais diminuiu no mesmo período.

Segundo o Relatório Mensal de Sinistralidade e Fiscalização, publicado ontem pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), só através dos 50 radares do sistema Sincro fiscalizou-se um total de 41 936 671 veículos, mais 37,8% do que nos primeiros cinco meses do ano passado, em que se fiscalizaram 30 422 323 viaturas. No total, foram averiguados "mais de 46 milhões de 500 mil veículos, quer presencialmente quer através da fiscalização automática", o que corresponde a um aumento de 31,2% face a 2019.