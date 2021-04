Radicais e liberais à conquista do Parlamento

Rafael Barbosa Hoje às 08:15 Facebook

Se houvesse agora eleições legislativas antecipadas, o Chega e o Iniciativa Liberal poderiam aspirar a engrossar de forma substancial a sua presença na Assembleia da República.

Num tempo em que tanto se especula sobre a sobrevivência do Governo minoritário de António Costa (incluindo os avisos desta semana de Marcelo), há dois partidos à Direita que não enjeitariam a possibilidade de legislativas antecipadas: Chega e Iniciativa Liberal revelam, desde o arranque dos barómetros da Aximage para o JN, DN e TSF, uma trajetória de subida e prometem uma mudança significativa na distribuição de forças à Direita.

Quando se analisam os diferentes segmentos regionais (que não correspondem aos círculos eleitorais) é possível perceber que o tempo do deputado único ficaria para trás, em ambos os casos, se tivéssemos hoje eleições. No caso da Área Metropolitana de Lisboa (que inclui parte dos círculos de Lisboa e Setúbal), os 9,5% dos radicais liderados por André Ventura poderiam significar, no mínimo, quatro a cinco deputados. Para os liberais de João Cotrim de Figueiredo, o resultado na região da capital rondaria os 6,1% e porventura três a quatro deputados nos dois círculos.

Chega fraco no Porto

Tendo em conta os resultados na Área Metropolitana do Porto e na região Norte, é possível perceber que nos círculos do Porto e de Braga, Cotrim e Ventura poderiam aspirar a mais dois ou três deputados. O Chega revela mais dificuldades (2,6%) que o Iniciativa Liberal (7,1%) na região da Invicta (como tem sido a norma em quase todos os barómetros), mas é mais forte no resto da região Norte (10,1% para os radicais; 5,5% para os liberais).

Acresce que o partido de Ventura está melhor implantado no resto do país, em particular no Centro (11,1%), o que, sendo insuficiente para obter deputados em círculos como Viseu, Guarda, Castelo Branco ou Coimbra, é animador no caso dos círculos de Aveiro, Leiria ou Santarém, onde poderia eleger pelo menos um deputado por círculo.