Rafael nasceu quase três horas após a passagem de ano em Braga

O primeiro bebé do ano, em Braga, nasceu de parto normal, com pouco mais de três quilos, encontrando-se de "perfeita saúde", segundo apurou o JN, em diálogo com os pais e os vários profissionais de saúde, no Hospital Central de Braga, durante esta tarde.

Eram exatamente 02.54 horas, quando uma enfermeira-parteira, Natália Vieira, no Serviço de Obstetrícia do Hospital de Braga, acolheu o bebé, Rafael Santos Lomba, tendo sido o próprio pai, Miguel Lomba, a cortar o cordão umbilical, contou ao JN.

É o segundo filho do casal, que já tinha uma menina de sete anos. Segundo a mãe, Filipa Rodrigues dos Santos, vão ficar por ali. "Foram ambos os filhos planeados", diz. Já o pai refere que assim "haverá tempo para os pais e filhos". "Vamos ficar com um casal", adiantou.

A mãe e o pai do bebé, ela controladora de qualidade, natural de Apúlia (Esposende), ele operário da construção civil, nascido em Pousa (Barcelos), residentes na cidade de Braga, elogiaram "o profissionalismo e a dedicação do pessoal do Hospital de Braga" onde já tiveram a outra filha.

Ao fim de 38 semanas e seis dias de gestação, Filipa Rodrigues dos Santos pegava no bebé, sob o olhar atento do marido. Só faltava saber quanto media o Rafael.