Rangel desafia Marcelo a inspirar-se em Mário Soares na "exigência" ao Governo

Paulo Rangel, eurodeputado e escolhido por Luís Montenegro para 1.º vice-presidente do PSD, desafiou este sábado o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa a inspirar-se nos mandatos do antigo presidente Mário Soares na fiscalização ao Governo.

"Eu sempre fui um admirador do dr. Mário Soares como presidente da República o que, vindo do PSD e sabendo das tensões que havia com o professor Cavaco, pode parecer estranho, mas porquê? Porque ele era muito exigente e o Governo do professor Cavaco Silva, que foi tão bom para o país, foi melhor do que seria se não tivesse um presidente que estava sempre a chamar a atenção", disse, em entrevista ao JN/TSF, defendendo que o facto de ter sido "muito duro, ajudou o Governo do PSD".

"Uma oposição bem feita, dura, ajuda o Governo. Os governos governam melhor e as oposições oferecem melhores alternativas", afirmou, sugerindo que Marcelo Rebelo de Sousa se inspire mais em Mário Soares.

"Se Marcelo Rebelo de Sousa se inspirasse um pouco mais em Mário Soares, não perdia nada com isso, especialmente em conjuntura de maioria absoluta, que é uma conjuntura nova para Marcelo Rebelo de Sousa. Ele até agora trabalhou numa conjuntura totalmente diferente. E num sistema semi-presidencial como o nosso, ou com as características do nosso porque há muitos, muito diferentes, o francês é totalmente diferente, mas o papel do presidente muda muito consoante haja ou não haja maioria absoluta e ela seja de um só partido ou de uma coligação. Isso muda. Portanto, eu acho que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ainda estará a adaptar-se a esta nova realidade, mas acho que esse grau de exigência é fundamental nesta altura", disse em entrevista.

Para aquele que virá a ser o 1.º vice-presidente do PSD da era Montenegro, Marcelo já foi "muito claro agora na questão do aeroporto ao confrontar o primeiro-ministro com as suas responsabilidades" e "até um pouco cruel" na avaliação das escolhas que o primeiro-ministro faz para os membros do Governo, ao decidir manter no cargo Pedro Nuno Santos, após a polémica em torno do despacho do novo aeroporto.

Para Paulo Rangel, António Costa tem um padrão que é "procurar sempre manter os ministros polémicos", citando os casos de Tancos e dos incêndios de 2017, com a manutenção em funções da ministra Constança Urbano de Sousa, mas que desta vez "o presidente da República subiu a fasquia" e disse que a "responsabilidade" pelo que correr mal é do primeiro-ministro.

"Era minha obrigação"

Sobre o facto de ter aceitado o convite para entrar na Direção do PSD, Paulo Rangel justificou com a situação em que se encontra o país. "Era a minha obrigação, eu não posso dizer não numa altura destas", disse, insistindo que o país atravessa "desafios muito difíceis".

"O país neste momento está numa situação muito difícil, temos uma crise internacional com uma guerra, cim unma inflação crescente. E um governo que, apesar de ter sido eleito com maioria ablosuta, dá sinais de falhas muito, muito graves", disse, mostrando-se preocupado com a questão dos aumetos de preços que se vão "arrastar por vários anos".

"E Governo não esta preocupado com isto. Que medidas é que o Governo tomou?" questiona, apontando à falta de autoridadae do Governo.