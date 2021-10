Rangel e Rio usam o Porto para medir forças nas diretas

Hermana Cruz Hoje às 07:20 Facebook

Eurodeputado apresenta, no domingo, candidatura aos militantes, e lança o slogan "Unir, crescer e vencer".

Rui Rio e Paulo Rangel vão medir forças no Porto, distrito onde foram ganhas as eleições diretas há dois anos. Hoje, o atual líder do PSD apresenta-se oficialmente na corrida. Depois de amanhã, é a vez de o eurodeputado divulgar a candidatura aos militantes e o slogan. Na quinta-feira, Paulo Rangel ganhou mais apoios na Distrital de Setúbal.

Rui Rio era para entrar na corrida em Lisboa, à semelhança de Paulo Rangel, há uma semana. Mas mudou de ideias, conforme o próprio admitiu. E resolveu partir para o terreno no Porto, cidade que liderou durante 12 anos, mas onde os dirigentes locais do partido estão com Paulo Rangel.