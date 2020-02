Rangel na calha para encabeçar lista de Rio

Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 21:38 Facebook

Paulo Rangel é o nome que o Rui Rio quer ver a liderar a sua lista ao Conselho Nacional do PSD, que deverá divulgar formalmente apenas sábado. Há dois anos, o eurodeputado entrou em segundo lugar numa outra lista de unidade, que Rio cozinhou com Santana Lopes.

O JN apurou que Rangel, que teve a confiança de Rui Rio para se recandidatar a Bruxelas em 2019, está na calha para ser o primeiro candidato da lista do líder ao Conselho Nacional do partido.

Em 2018, no lugar para o qual é agora apontado o eurodeputado esteve Pedro Santana Lopes, que correu nas diretas contra Rio. Na altura, chegaram juntos ao congresso e em sinal de uma tentativa de união apresentaram uma lista conjunta ao parlamento do PSD. Desta vez, o presidente do PSD optou por não repetir a fórmula com Luís Montenegro, até tendo em conta o que aconteceu nos últimos dois anos, quer com Santana - que abandonou o partido - quer com o ex-líder parlamentar, que se tornou o principal opositor.

Rangel esteve em segundo lugar nessa lista. Agora, para número dois é apontado Arlindo Cunha, antigo ministro da Agricultura.