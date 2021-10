Rangel só revela no Conselho Nacional se desafia Rui Rio

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 09:53 Facebook

Reunião decorre na quinta-feira. Na terça-feira esteve com Passos e foi encorajado por Pinto Luz. Moedas não toma partido.

O eurodeputado Paulo Rangel está a guardar-se para revelar amanhã, no Conselho Nacional do PSD, se é candidato às eleições diretas do partido, em janeiro. No entanto, foi na terça-feira encorajado durante a cerimónia de apresentação de um livro de Miguel Pinto Luz, em Lisboa. O antigo candidato a líder do PSD pediu a saída de Rio e considerou que Rangel "encaixa" no perfil para lhe suceder. Também o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e o recém-eleito autarca de Lisboa, Carlos Moedas, estiveram no local. Este último, um dos vitoriosos das autárquicas, garantiu que será neutro nas diretas.

"Não vou falar agora aqui sobre isso", foi repetindo Paulo Rangel aos jornalistas, primeiro ao chegar ao local e, depois, no final da cerimónia. Contudo, garantiu que vai ao Conselho Nacional - cuja lista encabeçou em 2020 a convite de Rui Rio - cuja agenda prevê a análise dos resultados das autárquicas e a marcação da data das diretas e congresso.