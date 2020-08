Rapaz desaparecido em Chaves foi encontrado com vida em França

JN Hoje às 15:08, atualizado às 15:15 Facebook

Igor, de 14 anos, foi localizado pela Polícia Judiciária em França. O rapaz estava desaparecido desde 19 de julho.

A Polícia Judiciária (PJ) descobriu o rasto de Igor Magalhães, um jovem de 14 anos que desapareceu de casa da avó, em Chaves, há cerca de duas semanas.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, após a realização de inúmeras diligências de investigação e com a colaboração das autoridades policiais francesas, procedeu à localização" de Igor, na localidade de Mountauban, em França.

Tinha desaparecido de casa da avó a 19 de julho. "O menor será, a breve trecho, entregue aos pais que se deslocaram a França para tal efeito", esclareceu a PJ, em comunicado. "As investigações permitem desde já excluir a existência de prática de crime no desaparecimento do menor", acrescenta aquela força policial.

Igor estava a viver com a avó em Chaves, desde dezembro último. Na manhã de domingo, 19 de julho, saiu de casa pela manhã, dizendo que ia jogar futebol com uns amigos e não voltou para casa.

O desaparecimento foi participado à PSP de Chaves e o caso foi entregue à Polícia Judiciária, que liderou a investigação.