Raspadinha é a favorita com 2 milhões de vendas por dia

A raspadinha chega, esta sexta-feira, aos 25 anos de presença no mercado com o estatuto de jogo preferido dos portugueses.

Só no último ano, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vendeu à sua rede de mediadores 745 543 760 lotarias instantâneas, ou seja, uma média de dois milhões de bilhetes por dia. O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) vai avançar com um inquérito, que permitirá perceber a dimensão real do fenómeno.

A faturação de 2020 ainda não está disponível, mas o último relatório e contas dos Jogos Santa Casa (JSC), referente a 2018, demonstra que as raspadinhas foram responsáveis pela angariação de 1594 milhões de euros, cerca de metade do total de vendas brutas (3097 milhões de euros). Um ano depois, mantém-se "no top de vendas dos Jogos Santa Casa e detém cerca de 50% do respetivo portefólio", admitem os responsáveis, justificando o sucesso com o "cariz de entretenimento" e os "prémios imediatos", "características cada vez mais valorizadas pelos consumidores e que correspondem a tendências de consumo globais".