Rastreio ao cancro da mama no Norte ainda não recomeçou

O presidente do Núcleo Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Veloso, admite manifestar-se em Lisboa se o impasse quanto à reabertura das 19 unidades móveis de rastreio (15 móveis e quatro fixas) não ficar resolvido até ao final do mês.

É que apesar de, em agosto, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) ter garantido que as unidades começariam a funcionar "no início do mês de setembro", agora assume que "ainda não há uma data concreta", embora admita que "aconteça ainda este mês". Segundo o JN apurou, "falta só" aprovar o orçamento em Conselho de Ministros.

"Se isto não ficar resolvido este mês, não podemos continuar à espera e irei a Lisboa manifestar-me. Mas não vou sozinho. Levo um conjunto de doentes para verem que há pessoas para quem estes rastreios são vitais. É que quem está a sofrer com este atraso é a população", disse ao JN o presidente da Liga.