Rastreio do cancro da mama chega a todo o país este ano

Exame passa a realizar-se em Lisboa a partir de segunda-feira. Mais de 400 mil mulheres abrangidas.

O rastreio do cancro da mama arranca no concelho de Lisboa a partir de segunda-feira, chegando este ano também aos concelhos de Cascais, Sintra, Mafra, Amadora e Oeiras. De acordo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), a chegada das carrinhas móveis à região permitirá examinar mais 400 mil mulheres e cobrir ainda este ano todo o território nacional com este rastreio.

"Depois de dez anos de luta conseguimos atingir 100% de cobertura [geográfica] após um protocolo assinado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo", congratulou-se ao JN Marta Pojo, diretora de projetos de saúde do núcleo Sul da LPCC, explicando que, até então, no concelho de Lisboa, as mulheres apenas eram indicadas para mamografia pelo médico de família.