Rastreio nas escolas permitiu detetar cerca de 2700 casos positivos

Cerca de 150 mil professores e funcionários das escolas foram testados à covid-19 entre 10 e 21 de janeiro, tendo sido detetados 2700 casos positivos. Trata-se de uma taxa de positividade inferior a 2%, informou o Ministério da Educação.

De acordo com o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues, no arranque do 2.º período letivo, foram realizados cerca de 150 mil testes ao pessoal docente e não docente das escolas do ensino público. Trata-se de um menor número de rastreios quando comparado com o 1.º período letivo, no qual foram testados cerca de 180 mil pessoas, e em relação ao universo total (cerca de 220 mil). O Ministério da Educação justifica a redução com as "normas da Direção-Geral de Saúde em vigor" que "desaconselham a testagem a quem esteve infetado nos últimos 180 dias".

"Este varrimento determinado pela autoridade nacional de saúde aos profissionais da comunidade escolar, que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares operacionalizou, revelou uma taxa de positividade de 1,79%, correspondendo a perto de 2700 casos positivos nos cerca de 5400 estabelecimentos de educação e ensino de norte a sul do país", informou a tutela.

Segundo o ministério da Educação, nos próximos dias, serão realizados testes pontuais "num conjunto muito reduzido de escolas", onde "não puderam ocorrer por limitações das equipas de testagem dos laboratórios", que estão "também a braços com situações de isolamentos, bem como pelo nível de solicitações resultantes do número de casos registados diariamente em todo o país".

"De sublinhar que este rastreio, facultativo, é independente dos testes realizados 'por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar', tal com refere a norma da DGS, bem como dos quatro testes mensais que cada cidadão pode realizar, gratuitamente, nas farmácias ou laboratórios de todo o país", frisou o ministério da Educação.