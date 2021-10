Rastreios à covid-19 no 3.º ciclo com positividade abaixo dos 0,1%

JN/Agências Hoje às 17:34 Facebook

Os rastreios realizados nas escolas do 3.º ciclo no âmbito do início do ano letivo terminaram na sexta-feira com mais de 215 mil testes e uma taxa de positividade abaixo de 0,1%, indicou o Ministério da Educação.

"Os alunos do 3.º ciclo do ensino básico foram os últimos a serem testados, tendo sido realizados mais de 215 mil testes, com uma taxa de positividade significativamente baixa (0,09%)", refere o comunicado do Ministério da Educação.

A realização de rastreios à covid-19 na comunidade escolar foi uma das medidas implementadas no início do ano letivo e ao longo de mais de um mês envolveu docentes e não docentes de todos os níveis de ensino e os alunos do 3.º ciclo e secundário.

O processo de testagem arrancou a 6 de setembro, com os profissionais das escolas. Entre 20 de setembro e 1 de outubro foram testados os alunos do secundário, terminando com o 3.º ciclo entre 4 e 15 de outubro.

No total, foram realizados cerca de 595 mil testes, entre os quais cerca de 180 mil funcionários e perto de 200 mil alunos do 10.º ao 12.º ano de escolaridade.

A taxa de positividade entre os alunos do 3.º ciclo foi a mais baixa, seguindo-se os resultados entre os trabalhadores (0,12%) e os alunos do secundário (0,15%).