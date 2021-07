Rastreios à covid em atraso e positividade a aumentar

Joana Amorim Hoje às 08:11 Facebook

Portugal precisa do dobro dos rastreadores, diz especialista. Incidência no continente passa 400 casos/100 mil e ocupação dos Intensivos perto do limite.

A linha vermelha da incidência por 100 mil habitantes há muito foi passada, com o Continente a passar agora os 400. A ocupação dos Cuidados Intensivos covid estão a 74% do limiar crítico. Mas há outras linhas vermelhas a medir. E também estas foram ultrapassadas, com a positividade acima dos 4% e a percentagem de casos e contactos isolados e rastreados nas primeiras 24 horas após a notificação abaixo dos 90%. Sendo urgente reforçar os rastreadores.