Rastreios ao cancro da mama caíram para metade no ano passado

Liga Portuguesa fez menos 172.498 despistes no ano passado. Situação deveu-se, em grande parte, à paragem a que a pandemia obrigou.

Três meses de paragem, juntamente com os confinamentos e com o receio de sair de casa, resultaram, no ano passado, num decréscimo para mais de metade dos rastreios do cancro de mama, levados a cabo, a nível nacional, pela Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC). No total, acabaram por ser realizados menos 172.498 despistes. Mas, este ano, os números tendem a subir. Até porque esta quinta-feira, Dia Mundial do Cancro, marca-se o alargamento dos rastreios gratuitos aos distritos de Lisboa e de Setúbal, o que vai fazer com que, no período de dois anos, 100% do território nacional fique, pela primeira vez, abrangido.

Em 2019, foram 532.758 as mulheres convocadas para fazer rastreios do cancro de mama, pelos núcleos regionais (Norte, Centro e Sul) da LPCC. Dessas, 339.159 (63,6%) compareceram à chamada. Mas, no ano passado, o cenário foi totalmente diferente, com apenas 278 651 mulheres a serem convidadas e com 166.661 (59,8%) a serem submetidas ao despiste. Ou seja, foram realizados cerca de metade dos rastreios.