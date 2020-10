Rastreios do cancro da mama no Norte voltam este mês

Marta Neves Hoje às 14:09 Facebook

Assinatura de protocolo entre Administração Regional de Saúde e Liga Portuguesa Contra o Cancro será dia 16.

Os rastreios do cancro da mama na Região Norte do país vão ser retomados ainda neste mês. Segundo o JN conseguiu apurar, a assinatura do protocolo entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Administração Regional de Saúde do Norte acontecerá no próximo dia 16, sexta-feira. A cerimónia será privada.

A falta deste ato burocrático entre as entidades impediu que os rastreios do cancro da mama no Norte retomassem em junho, tal como aconteceu nas restantes unidades do país, após interrupção devido à covid-19.