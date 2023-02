Reavaliação de rendimentos tira abono a quase 70 mil crianças

Salomé Pinto DV/JN Hoje às 22:40 Facebook

Em janeiro, havia 1 052 458 beneficiários, uma redução de 69 942 titulares, "devido à reavaliação periódica dos rendimentos anuais", segundo a síntese estatística do Ministério do Trabalho.

A reavaliação periódica dos rendimentos anuais tirou o abono de família a quase 70 mil crianças e jovens em janeiro, de acordo com a síntese estatística do Ministério do Trabalho.

"O abono de família para crianças e jovens abrangeu 1 052 458 titulares em janeiro de 2023. No mês em análise, devido à reavaliação periódica dos rendimentos anuais, registou-se face ao mês anterior, uma redução de 6,2% (menos 69 942 titulares)", de acordo com a explicação dada no mesmo documento.

