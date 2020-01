Recebeu uma chamada em nome do INEM? Atenção, pode ser fraude

Hoje às 19:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) alertou, esta quinta-feira, para uma fraude a envolver chamadas com recurso a telefone anónimo.

"De acordo com a informação transmitida ao INEM, no decorrer das referidas chamadas, com duração aproximada de 15 a 20 minutos, são colocadas várias perguntas do foro pessoal e privado", explica em comunicado enviado às redações.

Apesar de realizar com regularidade inquéritos de satisfação aos utentes, as chamadas têm aproximadamente a duração de dois minutos e nunca são anónimas, sendo usado, para esse efeito, o nº 218*** ***.

"Caso tenha conhecimento de alguma situação de fraude telefónica realizada em nome do INEM, o Instituto solicita que denuncie imediatamente a situação às Autoridades", refere o comunicado.