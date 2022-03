Receitas do Santuário de Fátima caíram 26% face a 2019

Maria Anabela Silva Hoje às 19:32 Facebook

A redução drástica do número de peregrinos em Fátima ditou uma quebra dos donativos: no ano passado, as receitas do Santuário totalizaram 15 milhões de euros, enquanto os gastos somaram 14,2 milhões.

No último ano, o Santuário de Fátima recebeu 2,3 milhões de visitantes, longe dos 6,7 milhões registados em 2019, muito por força das restrições nas viagens. Foram canceladas 177 peregrinações em 2021 (das quais 130 mil estrangeiras) que trariam a Fátima cerca de 133 mil pessoas. Esta diferença, resultante das restrições impostas pela pandemia, reflete-se também nos dados financeiros da instituição que, no passado passado, registou receitas na ordem dos 15 milhões de euros, o que representa uma quebra de 26% face a 2019.

Os números foram revelados esta tarde pelo reitor do Santuário, o padre Carlos Cabecinhas, durante o 43º encontro de hoteleiros e responsáveis de casas que acolhem peregrinos. Na ocasião, o sacerdote justificou a divulgação dos dados financeiros com "o esforço de transparência", também "em resposta ao apelo do Papa" nesse sentido.