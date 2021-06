Recém-encartados "surpreendidos" por terem de voltar à escola

Ana Luísa Delgado Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Nos três primeiros anos, cometer duas infrações graves ou uma muito grave é sinónimo de perder o título. Muitos desconhecem a regra.

João Lérias, 24 anos, natural de Évora e músico de profissão, já teve de tirar a carta de condução duas vezes. No final de 2019, soube que tinha perdido o título de condução por ter sido apanhado a cometer uma infração muito grave quando ainda estava no período probatório de três anos.

"Tirei a carta em 2015. Em data que não sei precisar, passei um semáforo com sinal vermelho, o que é considerado uma infração muito grave. Na altura fui mandado parar por um polícia que me passou uma multa, que paguei no local. Nunca mais pensei no assunto", explicou ao JN. Dois anos depois, João Lérias recebeu uma notificação em casa, na qual era informado que iria ficar inibido de conduzir durante um determinado período. "Quando fui entregar a carta, a agente que me atendeu informou-me que, como ainda estava nos três anos do regime probatório, iria perder o título de condução. Eu não tinha conhecimento desse regime".