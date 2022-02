Reciclar garrafas de plástico vale telemóveis e bicicletas

Telemóveis, bicicletas, bilhetes na Ticketline ou artigos de puericultura são algumas das recompensas previstas para quem reciclar embalagens no âmbito do projeto de incentivo Do Velho Se Faz Novo, prolongado até junho deste ano.

Desde 18 de janeiro, quem entregar garrafas de plástico nos 33 postos de recolha acumula pontos para trocar por prémios e fica, também, habilitado a participar em passatempos.

Após depositarem as garrafas nas máquinas de recolha existentes em 33 supermercados em Portugal Continental, as pessoas recebem um talão com um código, que permite aceder a uma aplicação, uma plataforma informática que gere os pontos. Cada embalagem vale um ponto. Estes podem ser acumulados e, depois, trocados por prémios.