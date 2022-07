Reclamações na aviação cresceram 61,2% em seis meses

Erika Nunes Hoje às 19:04 Facebook

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) recebeu 6782 reclamações de passageiros no primeiro semestre deste ano, o que representa mais 2575 queixas ou 61,2% mais do que em igual período do ano passado (4207).

Sobre a assistência a passageiros, a ANAC disse que "realiza frequentemente ações de supervisão e fiscalização de proximidade às transportadoras aéreas".

As queixas relacionadas com os cancelamentos de voos maioritariamente no Aeroporto de Lisboa, nas últimas duas semanas, ainda não deverão integrar estes valores, dado que o semestre encerrou a 30 de junho e o regulador da aviação só regista o processo após terem decorrido seis semanas sem resolução por parte da companhia aérea visada. Sobre a assistência a passageiros que não estará a ser prestada aos que se encontram no aeroporto, a ANAC disse, ao JN, que "realiza frequentemente ações de supervisão e fiscalização de proximidade às transportadoras aéreas".