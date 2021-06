Reconhecimento facial e iluminação personalizada antecipam futuro

Zulay Costa Hoje às 07:00 Facebook

Dezenas de projetos tornam município mais eficiente e transparente, envolvendo a população.

Para entrar ao serviço, os funcionários da Câmara de Águeda têm um sistema de reconhecimento facial que lhes abre a porta automaticamente e "pica o ponto", permitindo tornar mais eficiente e seguro o acesso ao edifício.

Já no parque Alta Vila, a poucos metros, a iluminação de vários postes pode ser regulada por qualquer cidadão, através da leitura de um QR code com um smartphone, graças ao projeto de eficiência energética Flex IP. Ao longo do concelho, serão instaladas cerca de mil luminárias do género. As pessoas podem aumentar a intensidade e programar a duração, por exemplo, personalizando-a conforme as necessidades.