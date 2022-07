Recorde de 125 fogos, país em alerta vermelho até sexta-feira

Plano de contingência permite ativar todos os meios de Emergência e Proteção Civil e avançar com contratação de mais 100 equipas de bombeiros. Este sábado, houve 125 ignições, o recorde do ano. Costa cancela viagem a Moçambique.

O Governo decidiu avançar com a situação de contingência entre segunda-feira e a próxima sexta-feira, devido ao risco de incêndio elevado, resultado do agravamento das condições meteorológicas, com altas temperaturas, ventos fortes e níveis de humidade baixos. Durante este período, o país passa a estar em estado de alerta vermelho. O primeiro-ministro, António Costa, entretanto, cancelou uma viagem a Moçambique, para "estar permanentemente disponível".

"Mantêm-se válidas as determinações constantes da declaração do estado de alerta, que agora transitarão para a declaração do estado de contingência, o que significa que temos condições de cariz preventivo para podermos ativar automaticamente e preventivamente todos os planos de Emergência e Proteção Civil em todos os níveis territoriais", afirmou, este sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, após uma reunião com os ministros da Defesa Nacional, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação.

SMS à população

Segundo o governante, com a ativação da situação de contingência, o Estado está em condições de avançar com "a contratação de até mais de 100 equipas de reforço dos bombeiros", se houver disponibilidade das associações humanitárias.

Ao mesmo tempo, está prevista a ativação de mensagens, "via SMS", à população, além do reforço do "mecanismo e instrumentos de vigilância com os meios das Forças Armadas, nomeadamente a Força Aérea".

Durante o anúncio das novas medidas, José Luís Carneiro lançou um apelo à população para a adoção de "comportamentos responsáveis". O ministro pediu "para não se usar o fogo e máquinas nos trabalhos agrícolas e florestais". "Mais de 50% dos incêndios que ocorreram, até agora, tiveram na sua causa a negligência", alertou o governante.

Segundo o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP), André Fernandes, o país bateu este sábado o recorde do ano "com 125 incêndios" num só dia. O fogo que começou na passada quinta-feira, em Ourém, distrito de Santarém, era um dos que merecia maior preocupação. As chamas alastraram-se para os concelhos de Ferreira do Zêzere e Alvaiázere, em Leiria. Também o incêndio em Carrazeda de Ansiães e no Pombal, em Leiria, continuam ativos. Ao todo, nos últimos dois dias, o fogo destruiu, pelo menos, cinco casas e fez 29 feridos ligeiros.