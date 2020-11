Recorde de internados em UCI em dia com 4044 infetados e 74 mortes

Rita Salcedas Hoje às 15:03, atualizado às 15:24 Facebook

Portugal regista, esta segunda-feira, mais 4044 infetados por covid-19 e soma mais 74 mortos à lista de vítimas, que vai já em 3971. O Norte tem 56% dos novos casos. O número de internados atinge novos máximos.

Depois de domingo ter trazido uma redução de quase 1700 novos casos face a sábado, com 4788 infetados, a tendência decrescente continua esta segunda-feira, dia em que o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde apresenta mais 4044 infeções, elevando para 264.802 o número total de casos. E aqui impõe-se uma reserva: os números de novos contágios costumam ser mais baixos às segundas-feiras, podendo a explicação residir no facto de se realizarem menos testes de diagnóstico aos fins de semana, uma vez que há menos laboratórios abertos.

O recorde diário de infeções foi registado na quinta-feira passada, com 6994 novos casos. O dia com mais óbitos foi 16 de novembro, com 91 vítimas mortais.

Olhando para as regiões isoladamente, o Norte tem agora mais 2258 infeções (representando 55,8% do total de hoje), elevando para 137.621 o número total de casos na região. Lisboa e Vale do Tejo soma mais 1052 casos (em 90.035), o Centro mais 490 (em 25.503) Alentejo mais 68 (5237) e o Algarve mais 126 (4805). No arquipélago dos Açores, há mais 31 infetados (total de 810) e a Madeira conta mais 19 (791).

Recorde de internados

Morreram em Portugal mais 74 pessoas, elevando para 3971 o número total de óbitos por covid-19 (2056 homens e 1915 mulheres). É também o Norte a região onde foram contabilizados mais óbitos, 35. Em Lisboa e Vale do Tejo, registaram-se 26, no Centro 10, no Alentejo duas, e no Algarve uma. Mais de 60% das vítimas tinham 80 anos ou mais - 23 homens e 23 mulheres. Com 70 a 79 anos, morreram 21 pessoas (14 homens e sete mulheres) e ainda três homens na faixa etária dos 60-69, e três homens e uma mulher na faixa dos 50-59.

O número de internados nunca foi tão alto: 3241 doentes estão em enfermaria hospitalar (mais 90 do que ontem) e 498 em unidades de cuidados intensivos (mais 7). Por outro lado, há agora 176 827 recuperados, mais 3908 face ao relatório anterior. Contas feitas, subtraindo ao número total de infetados o número de óbitos e recuperados, há agora 84.004 doentes ativos, mais 2703 do que ontem.