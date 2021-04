Recorde de novos mestrados para atrair alunos estrangeiros

Joana Amorim Hoje às 07:14 Facebook

Oferta exclusiva das universidades acaba este ano por decisão da tutela. Instituições de ensino multiplicam cursos para atrair mais alunos, sobretudo internacionais.

O fim dos mestrados integrados no presente ano letivo vai levar a um aumento exponencial da oferta de cursos pelas instituições universitárias. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) recebeu 84 pedidos para validação de licenciaturas e 121 para mestrados. No início de março, dois terços tinham sido acreditados pela agência.

Os mestrados integrados (MI), oferta exclusiva das universidades, permitem ao estudante fazer a licenciatura e o mestrado sob um só chapéu, num total de 300 a 360 créditos. Há três anos, o ministro do Ensino Superior pôs término a este ciclo de estudos integrados, por restringirem a mobilidade dos alunos. Em vigor, e ao abrigo da diretiva comunitária, mantêm-se 11 MI de Medicina, nove de Veterinária, oito de Dentária, 20 de Arquitetura e dez de Ciências Farmacêuticas.