Recorde de pedidos de ajuda à SOS Criança no ano passado

Catarina Silva Hoje às 08:34

Linha reforçou meios e estendeu horários de atendimento. Recebeu mais de 2200 apelos em 2020, muitos ligados à negligência e aos conflitos familiares.

A Linha SOS Criança (116 111) recebeu quase mais 400 pedidos de ajuda no ano passado, em relação a 2019. Com o início da pandemia e o confinamento, o número de contactos, sobretudo por telefone e WhatsApp, cresceu exponencialmente. "Foi um recorde de apelos, sem dúvida, muito devido às especificidades de tudo o que aconteceu neste ano", sublinha o psicólogo Manuel Coutinho, secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança (IAC) e coordenador da Linha SOS Criança, que existe desde 1988.

Até meados de dezembro de 2020, a linha recebeu 2230 apelos, enquanto em 2019 foram 1848. Maio foi o mês que recebeu mais contactos (353) e desde junho que os pedidos já eram maiores que os do mesmo período em 2019.