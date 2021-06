Recuperados já podem autoagendar vacina

Alexandra Figueira Hoje às 13:14 Facebook

Quem recuperou de covid há mais de seis meses e tem mais de 50 anos de idade já pode autoagendar uma data para ser vacinado. A limitação que existia no Portal da Covid-19 já foi retirada, disse Gouveia e Melo, que admitiu que poderá não ser necessário vacinar crianças.

O vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pela task force da vacinação, assegurou que os centros de saúde estão a chamar pessoas que adoeceram com covid-19 (com teste positivo há mais de seis meses) e, entretanto, recuperaram. Quem quiser, e tiver mais do que 50 anos, já pode ir Portal da Covid-19 inscrever-se.

O autoagendamento foi aberto para pessoas com mais de 50 anos e a procura foi tanta, disse Gouveia e Melo, que 60 mil pessoas não tiveram vaga. Neste momento, com a abertura de uma nova semana de vacinação, estão cerca de quatro mil pessoas ainda em espera. A perspetiva é passar para a faixa etária dos 40 anos a partir de 6 de junho - primeiro com chamada pelos centros de saúde e, uma semana depois, com a abertura do autoagendamento.

A manter-se o ritmo de vacinação, em agosto Portugal poderá ter vacinado todas as pessoas com mais de 18 anos, ou seja, 90% da população. Com esta taxa de cobertura, disse o vice almirante, haverá imunidade de grupo.

"É muito pouco provável que, com essa taxa de vacinação, o vírus continue a persistir de forma endémica na população. Acaba por morrer porque não tem suscetíveis suficientes para se propagar na comunidade", afirmou, à margem da Conferência eHEALTH Summit, em Lisboa. Se assim for, poderá não ser necessário sequer vacinar as crianças e jovens.

"Vacinando 70, 80 ou 90% da população, estamos a proteger as crianças, porque matamos o vírus na comunidade", explicou.