Rede de Emergência Alimentar com cada vez mais pedidos de ajuda

Isabel Jonet reconheceu, este sábado, que tem havido um aumento dos pedidos de ajuda através da Rede de Emergência Alimentar e dos Bancos Alimentares, em consequência do aumento dos preços dos bens alimentares e da energia que se tem sentido.

Após discursar na cerimónia do Compromisso de Honra dos recém inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome contou ainda ao JN que as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) estão a sentir o impacto da inflação na sua atividade.

"As instituições que têm respostas de lar, de creche, de ATL, sentem o acréscimo dos preços na execução da sua atividade mas também da atividade que prestam para apoiar a população mais carenciada", contou ao JN.

Isabel Jonet alertou ainda para o facto de os preços dos bens alimentares mais básicos serem aqueles que mais subiram e que, por isso, "as famílias de mais baixo rendimento têm dificuldade em acomodar este aumento da inflação".

"Vivemos hoje tempos muito difíceis, talvez até mais difíceis do que no começo da pandemia", lamentou a presidente da ENTRAJUDA no discurso que realizou na cerimónia, defendendo que a intervenção da sociedade civil é imprescindível. Para Isabel Jonet, "cada um de nós pode fazer a diferença".

Num país em que um milhão de pessoas vive com menos de 250 euros por mês e cerca de dois milhões com menos de 450 euros mensais, Isabel Jonet acredita que as instituições de solidariedade social "têm um papel insubstituível", mas alertou para o facto de estas não conseguirem chegar a todos os casos.

Na cerimónia esteve também presente o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), Miguel Pavão, e a bastonária da Ordem dos Biólogos, Maria de Jesus Fernandes.

Já o bastonário da OMD, Miguel Pavão, alertou para o excesso de médicos dentistas no mercado e para os seus riscos.

"Não ignoramos que a medicina dentária atravessa um período complexo face ao elevado número de médicos dentistas que todos os anos são formados e lançados no mercado", admitiu, ao discursar, acrescentando que a quantidade costuma ser inimiga da qualidade e que o excesso de oferta estimula um conjunto de práticas eticamente discutíveis.

Por isso, disse acreditar que os poderes e as competências dos gestores clínicos devem ser reforçados, através de uma revisão do Estatuto do Gestor Clínico.

O momento foi ainda assinalado com uma mensagem em vídeo do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que congratulou os recém-inscritos na OMD.