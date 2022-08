Rede Mobi.E bate recorde de carregamentos em julho

Ana Vieitas Hoje às 18:59 Facebook

A rede de carregamento Mobi.E regista um aumento de carregamentos de carros elétricos nos seus postos para valores nunca antes vistos. Em julho, houve mais 100 mil carregamentos face ao período anterior. No mês passado a rede da Mobi.E foi utilizada 222 945 vezes, quando no mesmo mês de 2021 registaram-se 122.035 carregamentos. Estes valores traduzem-se num aumento de utilizações de cerca de 87%. No acumulado do ano até julho, foram efetuados 1 383 371 carregamentos em 2 664 postos, o que representa uma redução na emissão de CO2 de 15 893 toneladas.

Graças a este aumento de uso, o consumo de energia elétrica também disparou. Até julho foram consumidos mais de 1,8 milhões de kWh que no mesmo período do ano anterior, somando um aumento de 119% nos consumos energéticos na rede.

Os mais de 2 700 postos de carregamento da Mobi.E gastaram cerca de 3 milhões e 398 mil kWh em julho deste ano, um aumento de 119% face aos cerca de milhão e meio consumidos no ano anterior.

O aumento de consumo decorre do aumento do número de utilizadores.

No mês passado utilizaram a rede 28 224 consumidores diferentes, mais 8 314 que no ano anterior.

Relativamente a este aumento constata-se uma "procura crescente que se regista consecutivamente desde abril de 2021. Esta é a melhor forma de demonstrar a robustez do nosso modelo para a qual tem sido fundamental o investimento que Estado, municípios e setor privado têm vindo a efetuar e que tem levado cada vez mais pessoas a acreditarem e a aderirem a esta forma de mobilidade mais sustentável", diz o presidente da MOBI.E, Luís Barroso, citado em comunicado

Face a este aumento de 42% no número de clientes, a rede tem vindo a expandir-se, com uma média de 19 novos postos instalados semanalmente desde o início do ano.