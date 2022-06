Redes sociais já têm 8,5 milhões de adesões em Portugal

Em cinco anos, quase dois milhões de pessoas aderiram a pelo menos uma rede social. Passam em média 2.30 horas/dia.

Em janeiro de 2022, havia 8,5 milhões de utilizadores ativos de redes sociais em Portugal, o equivalente a 83,7% da população portuguesa. São mais 700 mil pessoas (+9%) face ao período homólogo do ano passado (7,8 milhões). É o segundo maior aumento desde 2014, apenas superado pelo acréscimo de 800 mil utilizadores de 2020 para 2021. Os dados são do relatório anual global Digital 2022, divulgado pela Hootsuite e pela Kepios, e revelam que, em cinco anos, mais quase dois milhões de pessoas aderiram a, pelo menos, uma rede social em Portugal: em janeiro de 2018, eram 6,6 milhões os utilizadores ativos de plataformas sociais. Hoje é o Dia Mundial das Redes Sociais.

Segundo o "relatório-mãe" das redes sociais, o YouTube lidera com 7,27 milhões de utilizadores em Portugal e é seguido por duas plataformas da empresa Meta: Facebook, com 5,95 milhões, e do Instagram, com 5,40 milhões. Seguem-se o Facebook Messenger, o LinkedIn, o TikTok e o Pinterest. Os últimos lugares são ocupados pelo Twitter e Snapchat. De acordo com o documento, os números refletem o público potencial que pode ser alcançado com anúncios.