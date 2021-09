Redução abrupta de idosos com anticorpos quatro meses após vacinação

Inês Schreck Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudo feito em lares revela que as pessoas que tiveram covid-19 e receberam uma dose de vacina mantém imunidade alta ao longo de mais tempo do que aqueles que foram vacinados.

Uma avaliação serológica realizada em lares de idosos do Alentejo e do Algarve mostra que ao fim de oito meses após a vacinação completa apenas 30% dos utentes evidenciaram a presença de anticorpos para a covid-19.

O estudo, apresentado esta manhã de quinta-feira, foi encomendado pelo Governo e realizado pelo Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (Algarve Medical Centre) e Fundação Champalimaud.

Participaram no estudo 5174 pessoas, das quais 55,5% utentes e 45,5% funcionários das estruturas residênciais para idosos.

Na segunda quinzena de agosto, os resultados das colheitas de sangue revelaram que há "uma diferença significativa entre a presença de anticorpos em funcionários (78,6%) e utentes (46,2%)".

Os investigadores concluiram que há "uma diminuição abrupta" na percentagem de pessoas com anticorpos, que se evidencia naqueles que têm mais de 70 anos, nos que tomaram duas doses de vacina e nos que concluiram o esquema vacinal há mais de quatro meses.

Por outro lado, o estudo revela que "as pessoas que tiveram Covid e receberam uma dose de vacina mantêm anticorpos ao longo do tempo".

PUB

A evolução da imunidade dos idosos perante a Covid-19 diminui para quase metade ao fim de quatro meses de vacinação. Ao terceiro mês, 89% dos idosos têm anticorpos, mas o número desce para os 48% no mês seguinte. Mantém-se perto dos 50% até aos seis meses e volta a descer. Aos sete meses, apenas 32% dos idosos têm anticorpos e aos oito meses são 30%.

"Observamos que o ponto de viragem nos utentes se dá aos 4 meses, ou seja, esta é a altura em que os utentes têm uma queda acentuada dos seus anticorpos", referem os autores do estudo.

Uma análise à presença de anticorpos em função da idade, indica que "a partir dos 70 anos de idade há uma diminuição acentuada".

Nos funcionários dos lares a trajetória é diferente. Também perdem alguma proteção aos quatro meses (o número de pessoas com anticorpos desce para os 80%), mas mantém-se estável até aos seis meses, momento em que desce para perto dos 70%.

Não é o primeiro estudo feito em Portugal a revelar a perda de eficácia das vacinas com o tempo. Em agosto, um estudo do Centro Hospitalar Universitário de Universidade de Coimbra, para avaliar a resposta dos profissionais de saúde à vacina contra a covid-19, concluiu que, após três meses, o nível de anticorpos cai para 16% do valor inicial.