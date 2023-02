Redução para as 35 horas anula efeito de contratações do SNS

Inês Schreck Hoje às 20:11 Facebook

As contratações de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde realizadas, entre 2015 e 2018, e o aumento de um milhão de horas extraordinárias naquele período pouco ou nada acrescentaram ao utente em prestação de cuidados de saúde. Serviram essencialmente para colmatar a redução do horário de trabalho das 40 para as 35 horas, implementada pelo primeiro Governo de António Costa.

É uma das conclusões do relatório Recursos Humanos em Saúde 2022, dos investigadores Pedro Pita Barros e Eduardo Costa. "A análise realizada sugere que grande parte das contratações para o SNS foi utilizada para manter a capacidade assistencial do sistema, e não para a reforçar", concluem os autores.

Invariavelmente, os ministros da Saúde defendem-se de acusações sobre dificuldades no SNS com o reforço de profissionais desde 2015. Porém, o relatório vem agora dizer que "a interpretação do aumento do número de profissionais como reforço da capacidade do sistema é abusiva".