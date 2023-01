Reforçados novos valores do abono de família. Veja as atualizações

JN Hoje às 11:58 Facebook

Os apoios sociais foram aumentados no início do ano tendo em conta a taxa de inflação homóloga, que subiu o valor do Indexante de Apoios Sociais.

O Governo publicou, nesta quarta-feira, em Diário da República, o diploma que procede à atualização dos montantes do abono de família para crianças e jovens. Também o abono de família pré-natal, o subsídio de funeral, a bonificação por deficiência do abono de família, o subsídio por assistência de terceira pessoa e as majorações do abono de família nas situações de monoparentalidade são reforçados.

O aumento dos valores tem em conta a taxa de inflação homóloga verificada em novembro, que subiu o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS). A portaria produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023, mesmo tendo sido só publicada hoje.

No que diz respeito ao abono de família para crianças e jovens, em relação ao 1.º escalão de rendimentos, o montante mensal passa para 161,03 euros para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses e para 50 euros no caso de crianças e jovens com idade superior. No 2.º escalão de rendimentos, o valor passa a ser de 132,92 euros no primeiro caso e também 50 no segundo.

Confira aqui todos os valores atualizados.