Reforço da vacina contra a covid deverá manter-se sazonal

Vacinação estagnou, com 64% dos maiores de 50 com reforço de outono-inverno.

Não chega a dois terços (64%) a população com 50 ou mais anos que, a 19 de fevereiro, tinha recebido o reforço sazonal contra a covid. Com a vacinação praticamente estagnada desde finais de dezembro: três milhões de doses. Cansaço e situação epidemiológica controlada estão entre as explicações avançadas pelos especialistas ouvidos pelo JN. Que admitem a possibilidade de o reforço se manter no próximo ano, em linha com o que se faz para a gripe. Mas tudo dependerá da evolução do vírus, cuja monitorização se impõe.

Sobre os níveis de reforço, António Sarmento, chefe do serviço de doenças infecciosas do Hospital de S. João e a primeira pessoa a ser vacinada em Portugal, conjuga o "cansaço", uma "situação francamente melhor", o facto de muitos já "terem feito três doses" e a libertação de medidas restritivas. E com a chegada da primavera, diz o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, "as pessoas que tencionavam vacinar-se já o fizeram". E explica que "a cobertura vacinal estagnou bastante, com níveis de 0,1% por semana".