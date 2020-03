Reforço de psicólogos e nutricionistas só lá para o fim do ano

Inês Schreck Hoje às 14:53 Facebook

O Governo prometeu apostar num reforço de nutricionistas e psicólogos para os centros de saúde, mas a verba inscrita no Orçamento do Estado 2020 é para uma contratação que está prevista há dois anos. E o pior é que os dois concursos a decorrer estão tão atrasados que, na melhor das hipóteses, só lá para o final do ano é que ficam concluídos.

Abertos em agosto de 2018, os concursos para contratação de 40 psicólogos e 40 nutricionistas para os centros de saúde estão longe de chegar ao fim. Concorreram milhares de pessoas e estão em curso, desde o final do verão passado, as entrevistas aos candidatos admitidos (989 nutricionistas e 2466 psicólogos).

O júri de cada um dos concursos é composto por três elementos que simultaneamente trabalham nos cuidados primários. "Pelas contas que fizemos, tendo em conta o atual ritmo de entrevistas, só terminam lá para o final do ano", afirmou ao JN Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas (ON).