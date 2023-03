Reformados criticam "rebuçadinho que não chega a todos"

Delfim Machado Hoje às 21:47 Facebook

As estruturas que representam os reformados e pensionistas criticaram, ontem, as medidas anunciadas pelo Governo para mitigar o aumento do custo de vida. Dizem que foram esquecidas e avisam que os 30 euros destinados aos mais carenciados poderão não chegar aos destinatários, pois nem todos os idosos têm conta bancária.

"Os reformados foram esquecidos mais uma vez", lamenta Isabel Gomes, presidente do Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI), ao JN. A dirigente associativa admite que "dá jeito" não ter IVA nos alimentos essenciais, mas ressalva que é "uma ajuda muito parcial e temporária" que, estruturalmente, "não resolve problema algum". O mesmo sucede com o apoio de 30 euros destinado aos mais pobres, onde se incluem as pensões mais baixas.

"Quando se chegar a dezembro o que é que vai acontecer? Voltamos ao passado, voltamos a ter um problema estrutural, porque os reformados estão a viver pior do que estavam".

Isabel Gomes adianta que este pacote é "um rebuçadinho que não chega a todos". Ao contrário do que ocorreu com os apoios extraordinários do ano passado, os 30 euros deste ano apenas serão pagos por transferência bancária.

"Não chega a todos, porque as pessoas que têm rendimentos mais baixos são aquelas que recebem por vale postal. A generalidade desses reformados não tem conta bancária", explica Isabel Gomes. Esclarece, ainda, que "cada vez mais as pessoas guardam o pouco que têm debaixo do colchão". O dinheiro da pensão "não chega até ao fim do mês" e os bancos "obrigam a fazer determinados movimentos e a pagar comissões". Para a presidente da MURPI, "é uma desgraça muito grande o que está a acontecer. É dramático", adverte.

A associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRe!) também exprimiu "indignação" pelo facto do "Governo excluir quem já cumpriu uma carreira contributiva e vive da sua reforma". A APRe! considera "inaceitável" e "ofensivo" este "desprezo". Por isso, questionam qual a valia de receber um euro por dia (30 euros por mês) e perguntam "por que razão não será estendida a isenção do IVA aos medicamentos".

Apoios

Pagamento trimestral

As famílias vulneráveis receberão 30 euros por mês. Serão pagos em prestações de 90 euros em abril, junho, agosto e novembro. Destina-se a quem tem tarifa social de energia ou recebe CSI, PSI ou RSI, subsídio social de desemprego, pensão social de velhice ou pensão social de invalidez.

Atualizar a conta

O número de conta bancária deve estar atualizado no portal da Segurança Social Direta, para que a transferência se processe.