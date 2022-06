Refugiados ucranianos. "Temos uma grande gratidão a Portugal, mas agora quero voltar"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:02 Facebook

Ludmila Shputiak, de 63 anos, quer voltar à Ucrânia. Está refugiada em Caminha, desde março. Chora ao contar que saiu de Kiev, debaixo de bombas. Fugiu com a nora, que é chinesa, deixando para trás o filho de 30 anos.

Emociona-se ainda mais, quando agradece. "Temos uma grande gratidão ao povo português, que nos deu apoio. Cheguei com a roupa do corpo. Até apoio psicológico tive, mas agora quero voltar para estar ao lado do meu filho", diz a ucraniana, que frequenta as aulas de português para refugiados em Caminha. Aquele município minhoto acolheu 78 ucranianos (28 famílias) e criou uma turma de aulas de português com 44. Ainda com lágrimas no rosto, Ludmila ri enquanto pronuncia uma enxurrada de palavras que aprendeu: "Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, bonito, homem, mulher, bacalhau...".

Apoio encoraja regresso