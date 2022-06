Região Centro tem a mais alta taxa de internamentos por infeção hospitalar

Joana Amorim Hoje às 08:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudo da Faculdade de Medicina do Porto identifica 318 mil episódios no país entre 2014 e 2017. Pneumonias foram a infeção hospitalar mais frequente.

Em quatro anos (2014/17), registaram-se mais de 318 mil episódios de hospitalização em unidades de saúde públicas com, pelo menos, uma infeção hospitalar. Daquele total, 15,7% dos doentes morreram durante o internamento. Com a Região Centro a apresentar, "sistematicamente, as taxas mais altas de internamentos por infeções hospitalares". As conclusões são de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que irá analisar, agora, o porquê destes dados.

O objetivo é estudar e identificar padrões espaciais nas infeções hospitalares em Portugal. Acabando por se destacar a Região Centro, com as mais altas taxas. "As infeções não estão distribuídas aleatoriamente no espaço, uma vez que os clusters de alto risco foram observados no Centro do país", explica Hugo Teixeira, investigador da Faculdade de Medicina do Porto e do Cintesis e coordenador do estudo, publicado no "International Journal of Environmental Research and Public Health". Em sentido contrário, com as taxas mais baixas, está o Sul. "Independentemente da idade dos doentes" e do ano analisado, as "disparidades geográficas mantiveram-se", refere a Faculdade de Medicina em nota enviada ao JN.