Região de Lisboa foi a que mais vacinou na última semana

M. A. Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda que o Norte continue a liderar o processo de vacinação (com 88% de pessoas totalmente imunizadas), foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que mais vacinas foram administradas na última semana (21.477). Portugal segue com 8 827 654 cidadãos (85%) com a vacinação completa.

Segundo o mais recente relatório sobre a vacinação, com dados relativos até ao dia 17 de outubro, a região do Algarve, que era a única com uma taxa de vacinação completa abaixo dos 80%, já conseguiu alcançar o resto do país. O Norte conta com mais vacinados mas, desde o último balanço, Lisboa e Vale e Tejo somou 21.477 inoculações e tem, agora, 85% pessoas com uma dose e 83% com duas.

Em termos globais, há 8 827 654 portugueses (85%) totalmente vacinados e 8 995 352 (87%) com uma dose.

Por grupos etários, o relatório da DGS indica ainda que cerca de 528 mil jovens entre os 12 e os 17 anos (85%) já completaram a vacinação e mais de 553 mil (89%) tomaram pelo menos uma dose da vacina.

Já no grupo entre os 18 e 24 anos, 689 mil pessoas (88%) já têm a vacinação completa e mais de 717 mil (92%) já foram vacinadas com pelo menos a primeira dose.

Dos 25 aos 40 anos e dos 50 aos 64 os valores de vacinação completa são superiores, de 93% e 99%, respetivamente.

Portugal já recebeu mais de 20,8 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas mais de 16 milhões de doses.