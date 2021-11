Regime de incentivos permitiu realizar 113 mil consultas e 55 mil cirurgias

Joana Amorim Hoje às 10:44 Facebook

Marta Temido está a ser ouvida, esta sexta-feira, no Parlamento, a pedido do PSD. Partido promete dar médico assistente a todos os portugueses.

O regime excecional de incentivos, criado em julho de 2020 para recuperação de atividade hospitalar, permitiu, até setembro passado, realizar 113 mil consultas e 55 mil cirurgias, acaba de revelar, nesta manhã, a ministra da Saúde. Regime que, revelou aos deputados, vai ser prorrogado até 2022. Marta Temido está a ser ouvida em plenário a pedido do PSD, que acusou, na voz do deputado Ricardo Batista Leite, o Governo de "deixar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) doente".

Em resposta, a governante desfiou números. Frisando que, hoje, "em mais de 79% das consultas hospitalares e mais de 70% das cirurgias foram cumpridos os tempos máximos de resposta garantido (TMRG)". Com um aumento de "mais de 20% de operados na área oncológica face a 2019".

Quanto aos Cuidados de Saúde Primários, quando 10% dos utentes não terem médico de família, Marta Temido frisou que há hoje mais "340 mil pessoas com médico de família, mas também mais 380 mil inscritos, prova de que o SNS não deixa ninguém para trás". Ainda no acesso a cuidados de Saúde, explicou termos hoje "mais 142 Unidades de Saúde Familiares (USF) do que em 2015, sendo que nesta semana foi aprovada a transição de mais 20 USF para modelo B".

Ricardo Batista Leite, na abertura do debate, que decorre neste momento na Assembleia da República, acusou o Governo de depauperar o SNS e prometeu que, se o PSD for Governo, "de imediato", todos os "portugueses vão ter médico assistente, todos os doentes em lista de espera acima do TMRG terão acesso a consultas, cirurgias e exame"s, bem como "acesso imediato a juntas médicas".